Incessanti le attività dei Carabinieri della Compagnia di Termoli finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati sulla costa molisana.

Nella giornata di ieri, a Montenero di Bisaccia, i militari della locale stazione, unitamente agli uomini della Sezione Operativa, hanno effettuato controlli capillari nelle aree centrali e periferiche della cittadina. Durante la tarda serata, due giovani del posto, ventenni, sono stati sorpresi mentre si aggiravano in modo sospetto a bordo di un’autovettura nei pressi del Santuario della Madonna di Bisaccia. Bloccati dai Carabinieri sono stati sottoposti a un accurato controllo.

L’attività perquisitiva ha consentito di rinvenire nella disponibilità dei fermati ben 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, già divisi in 10 dosi. I giovani sono stati successivamente condotti in Caserma dove la droga è stata sottoposta a sequestro, mentre a carico dei ventenni è scattato il deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per spaccio di droga.