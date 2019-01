Nessun lieto fine per la donna scomparsa da Montenero di Bisaccia domenica 13 gennaio. La 42enne, infatti, è stata trovata senza vita alle spalle del cimitero di Montenero in un dirupo. Le ricerche coordinate da Vigili del Fuoco, Soccorso alpino, Carabinieri, Polizia e Protezione Civile sono proseguite senza sosta, fino ad arrivare alla tragica scoperta di questo pomeriggio.

Donatella stava vivendo un momento di particolare fragilità e dolore per la perdita del compagno, stroncato da un malore, pochi giorni fa. Sul posto il tenente dei Carabinieri di Termoli Edgard Pica e il medico legale. Il personale del Soccorso Alpino si è occupato del recupero della salma. Ora occorrerà stabilire le cause del decesso e accertare il giorno in cui questo è avvenuto. Se sia stato causato da un incidente oppure da un gesto volontario.