Riceviamo e pubblichiamo

Cumuli di rifiuti e cassonetti dell’immondizia stracolmi. Questa la situazione di degrado che ci segnalano da Montenero di Bisaccia, dove una quantità enorme di spazzatura, viene ammassata quotidianamente nei pressi dei cassonetti, senza che si provveda alla loro rimozione. Una situazione “imbarazzante”, a cui va aggiunto l’odore sgradevole che proviene dai sacchetti, accentuato dal caldo.

I residenti della zona chiedono un intervento immediato per risolvere il problema.

“Non è bello trovarsi dinanzi a questo spettacolo indecoroso, in una cittadina, che in estate, accoglie tanti turisti che vogliono godersi qualche giorno di mare. Siamo stufi di dover segnalare episodi simili che ormai stanno diventando sempre più frequenti. Noi paghiamo le tasse per avere in cambio un servizio e per questo esigiamo che venga fatta pulizia quanto prima”.

Raccogliamo l’appello dei cittadini e ci auguriamo che chi di dovere intervenga con celerità per liberare i cassonetti dai rifiuti.