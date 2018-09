Assalto con esplosivo al bancomat della Banca di credito cooperativo valle del Trigno a Montenero di Bisaccia. Il colpo è stato messo a segno in nottata. La banda ha raggiunto lo sportello facendolo saltare in aria la cassa. Con un’azione lampo i malviventi hanno portato via circa 5 mila euro in contanti. Sul caso indagano i Carabinieri.