Durante la scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego di militari in uniforme e in abiti civili, al fine di scongiurare i reati contro il patrimonio, nonché quelli in materia di sostanze stupefacenti. L’attività degli uomini dell’Arma è stata orientata anche al contrasto delle violazioni alle norme relative alla tutela della sicurezza stradale.

Durante il servizio sono stati controllati 62 mezzi, 82 persone, nonché 2 esercizi pubblici. Complessivamente sono state elevate 2 contravvenzioni al codice della strada. A Montenero di Bisaccia i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un giovane di ventidue anni, residente nel piccolo centro molisano ma di origine straniera, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante il controllo, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, veniva sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 12 grammi di cocaina e di un grammo di marijuana. Immediata è scattata la denuncia a carico del ventiduenne.