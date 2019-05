Dopo alcuni anni di assenza, torna uno degli appuntamenti che hanno segnato la storia dell’enogastronomia montenerese e della tradizionale valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Grazie alla collaborazione di numerose associazioni locali e regionali e al fondamentale contributo organizzativo della Pro Loco Frentana, infatti, la piazza centrale e la villa comunale di Montenero di Bisaccia ospiteranno il 16 e il 17 maggio prossimi l’evento denominato “Montenero a Tavola 2019”: una fiera con stand espositivi dedicati al settore enogastronomico, un convegno, un pasta-party, degustazione guidate di prodotti tipici locali, di vini e di birre artigianali, oltre alla musica dal vivo, faranno da sfondo ad una manifestazione molto importante, che si svolgerà nell’ambito dei solenni festeggiamenti della Beata Vergine Maria di Bisaccia e di San Nicola di Bari.

L’evento avrà inizio alle ore 10 di giovedì 16 maggio, presso la Sala Consiliare in Piazza della Libertà, con il convegno intitolato “Alimentazione e Territorio”, a cura dell’assessorato comunale alla Cultura e al Turismo; a seguire ci sarà l’apertura di “Montenero a Tavola Expo 2019”, con stand espositivi allestiti all’interno della Villa Comunale, tra i quali potranno essere degustati prodotti tipici locali, vini e birre artigianali; alle ore 13, tutti gli intervenuti potranno deliziarsi con un “Pasta Party” inaugurale, a cura degli allievi dell’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Federico Di Svevia” di Termoli: il tema della degustazione sarà “Il piatto della tradizione, alla ricerca della ricetta antica”.

Nel pomeriggio del 16 maggio gli stand espositivi riapriranno dalle ore 17 alle ore 24, mentre alle ore 18 presso la Sala Consiliare, si terranno i “Laboratori del Gusto”, con degustazioni guidate in collaborazione con l’Associazione Gusto dei Sensi. A conclusione di questa prima giornata, alle ore 22, ci sarà uno spettacolo musicale con la cover band ufficiale dei Pooh “I Palasport”. Venerdì 17 maggio dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 24, riapriranno gli stand di “Montenero a Tavola Expo 2019”; Alle ore 18 e alle ore 19 ci saranno i “Laboratori del Gusto”, con degustazioni guidate in collaborazione con l’Associazione Gusto dei Sensi, mentre alle ore 22, a conclusione della manifestazione, si terranno spettacoli musicali con le band locali “I Vintage” e i “Luppolovers”.

“Montenero a Tavola 2019 – dichiarano l’assessore alla Cultura e al Turismo Massimo Di Stefano e il sindaco Nicola Travaglini – ha come obiettivo primario la valorizzazione del territorio e delle sue risorse culturali, turistiche ed enogastronomiche locali e regionali. Il nostro paese è noto in Molise e nel resto d’Italia per il suo mare, per la bellezza del suo Borgo Antico, per le grotte antichissime che ospitano un impareggiabile Presepe Vivente e per un territorio ricco di storia e tradizioni; nel corso degli anni, però, i turisti sono stati attratti sempre di più dai tanti prodotti gastronomici, enologici ed oleari locali, con in testa l’ormai famosa ventricina.

Questo salume ha infatti ricevuto notevoli apprezzamenti in numerose occasioni nazionali ed internazionali, come la Borsa Internazionale del Turismo 2019 tenutasi a Milano, superando in consensi molti salumi ben più noti sul panorama nazionale. Per tale ragione, seguendo l’intuito di associazioni che in passato avevano proposto un evento pionieristico per quei tempi e che riscosse un gradimento pressoché unanime, sia da parte dei visitatori che dalla stampa locale, abbiamo pensato di riproporre un’edizione rinnovata, sia nella formula che nella struttura, di questa manifestazione, con l’intento di valorizzare i prodotti della nostra terra.

Ringraziando fin d’ora tutte le associazioni coinvolte nell’evento e, in particolare, la Pro Loco Frentana, vi invitiamo il 16 e il 17 maggio a Montenero per gustare i sapori più autentici del nostro territorio”.