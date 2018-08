Il Comune di Montecilfone, epicentro del terremoto, è quello che ha subito più danni a seguito dell’evento sismico. Le due scosse che si sono registrate a distanza di 48 ore, una di magnitudo 5.1 (la prima) e una di magnitudo 4.5 (la seconda), sembra che abbiamo lesionato e aperto crepe in molte abitazioni.

Al momento, solo due edifici, sono stati sgombrati a scopo precauzionale, ma sono ben 150 le richieste di sopralluogo avanzate, in queste ore, dai cittadini preoccupati per i danni subiti. Tecnici dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile stanno lavorando, senza sosta, per dare supporto alla popolazione locale e verificare lo stato di tutti gli edifici danneggiati.