Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 14 ottobre, a Montecilfone dove un 58enne è morto a seguito della puntura di un insetto. L’uomo stava lavorando nei campi quando è stato punto. La morte è stata causata, presumibilmente, da uno shock anafilattico e che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso, purtroppo per il 58enne non c’è stato nulla da fare.