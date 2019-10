Salvato dai Vigili del Fuoco di Isernia un escursionista, ieri 6 ottobre 2019, infortunatosi in località Monte Marrone, nel comune di Rocchetta al Volturno (IS). L’escursionista era impossibilitato a proseguire per una grave distorsione. Il ragazzo ha chiesto aiuto ai VVF, che dopo averlo geolocalizzato, per l’esatta posizione, lo hanno raggiunto con un mezzo fuoristrada; trovandolo leggermente infreddolito. È stato prelevato e portato a valle ove erano ad attenderlo gli altri amici escursionisti e successivamente ha raggiunto i sanitari per le cure del caso.