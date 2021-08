di Giampiero Giunti

Sono molte le interessanti novità gastronomiche di Punto Molise che si stanno distinguendo per qualità e creatività. Inaugurato lo scorso Aprile il ristorante ha registrato e sta registrando una crescente affluenza di clienti e ottenendo risultati positivi. Situato in Via Bivio Cese 11 a Montaquila, è frequentato quotidianamente da un numero crescente di persone e si sta radicando in maniera sempre più significativa sul territorio. Sulla scia della notevole partecipazione che ha caratterizzato l’inaugurazione, l’afflusso di clientela si è espanso diffondendosi in modo costante nell’arco delle giornate.

A essere apprezzato è soprattutto l’ampio assortimento del menù e dei suoi prodotti, ma anche una particolare attenzione alla qualità e alla convenienza. “C’è tanta scelta e ceno frequentemente da Paolo e Domiziana, qui mi sento a casa” – afferma una cliente, mentre, un altro cliente, che in breve tempo è divenuto un assiduo frequentatore di Punto Molise, evidenzia: “la cucina così come la pizza è squisita e c’è un ottimo rapporto tra qualità e prezzo”.

Punto Molise in questi mesi sta stupendo e scommette su una cucina semplice, da abbinare ad una variegata carta di vini da degustare. L’idea, nata in meno di due mesi durante il lockdown, ha permesso, inoltre, di dare lavoro a diversi collaboratori dando vita ad un locale piacevole e informale.

Punto Molise dispone di uno spazio interno che può ospitare fino a 80 coperti e di uno spazio esterno da 90 posti. Un dehors utilizzabile in ogni momento, anche in caso di cattivo tempo, grazie ad una funzionale copertura che consente di pranzare e cenare all’aperto al riparo dagli imprevisti. Il locale, aperto 6 giorni su 7, propone anche un’area bar, riservata, accogliente che garantisce al cliente un servizio a 360° gradi.

Punto Molise, con l’avvicinarsi del Ferragosto, propone i seguenti Menù a scelta da degustare:

MENU’ CARNE

MENU’ PESCE