di T.A.

La storia di…due canadesi è il titolo di un’autobiografia di Barbara Cimorelli, che verrà presentato sabato 04 maggio, nella Sala Consiliare del Municipio di Montaquila, alle ore 18,00.

La protagonista, la stessa autrice Barbara, racconta la propria esperienza di vita negli ultimi otto anni, da quando gli è stato diagnosticato un condrosarcoma. Le varie tappe si arricchiscono di incontri, amicizie, di vicissitudini comiche e drammatiche, in un intreccio di vite e sentimenti. Il libro è impreziosito da foto e disegni che rappresentano in modo significativo i temi trattati tra le righe, dall’eclettica artista/autrice originaria di Montaquila, alla sua terza fatica letteraria.

Alla presentazione prenderanno parte, oltre all’autrice Barbara Cimorelli, la Dottoressa Tiziana Vavalà, la Dottoressa Rosa Sassi, la scrittrice Maria Stella Rossi, il Sindaco Marciano Ricci. Le conversazioni saranno intervallate dalla lettura di passi dell’autobiografia eseguite dall’Avvocatessa Tiziana Maglieri. Nel corso della presentazione verrà proiettato un video realizzato dal videomaker Giuseppe Iadonisi, riguardante la preparazione di un cortometraggio.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Montaquila e L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Isernia. I proventi derivanti dalla vendita dei libri a favore per realizzazione del cortometraggio dal titolo ANIMANTE, il quale vedrà come protagonisti medici e pazienti oncologici.