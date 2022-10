di Giampiero Giunti

Dopo il successo raggiunto il 2 ottobre scorso, in occasione della data Nazionale di Raccolta organizzata dall’Associazione Plastic Free, con ben 6 eventi qui in Molise e oltre 240 eventi di raccolta in tutta Italia, domani,16 ottobre, si torna in campo con un CleanUp a Montaquila in collaborazione con FIPSAS Isernia.

Ottenuto il patrocinio per l’evento dal Comune di Montaquila i referenti dell’associazione, Jessica Caccioppolo e Luigi Rutigliano “chiamano” in aiuto tutti coloro che domani volessero dedicare 2 ore del loro tempo alla raccolta e alla pulizia del nostro territorio.

Il punto di ritrovo è a Roccaravindola presso il Forte’s Bar, alle ore 09:30, in cui si ritroveranno tutti insieme prima di occuparsi della raccolta dei rifiuti.

Il link per iscriversi all’evento: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/2560/16-ott-montaquila grazie al quale l’iscritto sarà coperto dall’assicurazione in caso di infortunio; per i minori, troverete all’interno il modulo da compilare e consegnare quel giorno ad uno dei referenti. Infine, è consigliabile portare con sé guanti da giardinaggio o pinza telescopica per evitare il contatto diretto con i rifiuti.