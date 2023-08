di Ufficio Stampa Montagna Italia

Tra Campitello e Capracotta ospiti d’eccezione: da Morgan ad Hadley, da Graziani ai Discanto e tanti altri ancora.

L’attesa sta crescendo di pari passo con l’entusiasmo che gli appuntamenti di Montagna Molise continuano a regalare. La settimana di Ferragosto sarà da incorniciare, il cartellone porterà, infatti in Molise, musicisti di grande spessore. Saranno giornate indimenticabili da vivere tutti insieme negli scenari meravigliosi della montagna molisana. Campitello Matese e Capracotta continueranno ad essere terrazze e salotti immersi nel verde, avvolti dall’aria pura di montagna. Si parte il 12 agosto con il concerto-aperitivo di Filippo Graziani alle ore 12 al Rifugio Colle del Caprio di Campitello. Musicista, compositore e figlio d’arte, attraverso racconti e letture farà rivivere i grandi successi di Ivan Graziani. Sempre il 12 a Campitello e sempre con la partecipazione organizzativa di Tèkne, alle 17 sarà presentato il libro di Erica Lorenzini “Il Molise dalla A alla Z”, 55 motivi e 4 itinerari per scoprire la bellezza della regione. Appuntamento alla Pinetina dove l’autrice sarà in compagnia di Simone Giacone. “Il successo degli eventi finora organizzati insieme a Montagna Molise conferma che il percorso di qualità e ricerca artistica intrapreso sa valorizzare le nostre montagne – racconta l’associazione Tèkne – Arte e cultura avvicinano un nuovo pubblico, creano una coscienza attenta, fanno scoprire luoghi unici. In quest’ottica continuiamo a proporre eventi per quest’estate che siano funzionali alla conoscenza del territorio, coinvolgendo sempre più persone entusiaste e partecipi”. La sera del 12 agosto alle 21.30 Montagna Molise si sposterà su Capracotta dove in piazza Falconi è in programma il concerto dei Discanto. Sarà un viaggio musicale, un lungo percorso emozionale con canzoni italiane classiche e rock, da Fabrizio De Andrè ai Pink Floyd, da Bersani a Bowie ai Depeche Mode. “Portare musica in alta montagna è motivo di grossa soddisfazione – afferma Pippo Venditti, direttore artistico – Qualche mese fa era solo un grande desiderio, oggi si realizza. La scelta degli artisti Discanto, Senese, Dardust, Hadley, Marlene Kuntz è stata minuziosa, pensata, abbiamo cercato di creare un incastro importante tra suoni, paesaggi e pubblico, seguendo una logica ben definita e puntando su artisti che dal vivo sono assolutamente speciali”. E speciale sarà l’esibizione jazz-blues di James Senese, domenica 13 agosto alle 21.30 in piazza Falconi sempre a Capracotta. “Stiamo cercando il mondo” l’ultimo album di Senese, tra i migliori dischi del 2023. Uno stile inconfondibile il suo, una carriera musicale di tutto rispetto. Prato Gentile, l’indomani invece, nel pomeriggio alle 15.30, accoglierà l’energia di una band che torna ad esibirsi dal vivo con un set inedito unendo brani iconici con quelli più recenti. 99 Posse, trent’anni di carriera, repertorio da favola. “Montagna Molise è riuscito a creare un cartellone estivo davvero di calibro grazie al lavoro di squadra e addirittura a più direzioni artistiche e a musicisti di diverse estrazioni – racconta Simone Sala, direttore artistico – Una rosa finale convincente con nomi altisonanti. Speriamo che sia una piantina che nasce dal seme piantato lo scorso anno con Vitamina M. Speriamo davvero che sia un’occasione per il marketing territoriale, il Molise è ormai maturo a mio avviso per fare valorizzazione, Montagna Molise ne è una conferma”. Dopo 99 Posse, pochi chilometri e saremo di nuovo in piazza a Campitello Matese perché sempre il 14 agosto alle 20.30 in programma c’è la performance di Dardust, musicista e produttore innovativo, pronto ad emozionare il pubblico presente con piano elettronico ed uso creativo delle proiezioni visive. Personaggio e autore televisivo, musicista, compositore, il 15 d’agosto a Campitello arriverà Morgan, con Angelo Valori & Medit Orchestra feat, l’appuntamento alle 19 in piazza e poi dj set d’eccezione con Simone Sala pianoforte, Oreste Sbarra drums, Gerry Figliola sax e Luciano Barletta consolle dj. Gli appuntamenti proseguiranno il 16 agosto con l’ex frontman degli Spandau Ballett, voce iconica, della musica internazionale: Tony Hadley in piazza a Campitello alle 20.30. E poi sarà la volta di un viaggio sonoro unico, con Marlene Kuntz, band sulla scena da trent’anni: coinvolgerà tutti, dalle 20.30 in piazza a Campitello per chiudere in bellezza una settimana di musica di altissimo livello. Firmata Montagna Molise.