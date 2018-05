A Montagano sabato 12 maggio, alle ore 18, la seconda edizione delle “Letture del risveglio” sarà dedicata al tema della guerra e prenderà il titolo di “Storie di questo mondo”.

A raccontarle arriverà il giornalista Ivan Grozny Compasso, che da sempre conduce inchieste sul campo su scottanti tematiche internazionali che coinvolgono zone calde, come quelle sparse tra Siria e Messico, America Latina e Medio Oriente.

L’evento è stato organizzato dalla referente dei Borghi della Lettura per il Comune di Montagano, Angela Vitullo, con l’Amministrazione Comunale. Il luogo preposto all’incontro è la Rampa dei Leoni, nel cuore centrale del paese; in caso di condizioni meteorologiche avverse, si sposterà nell’atrio dell’attuale sala consiliare, in Via Pozzo Vecchio n. 1.