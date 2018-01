Sabato 6 gennaio, dalle 10:00 alle 21:00 a Montagano – C.so V. Emanuele I – il ‘Coordinamento Regionale Molise Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare’ avvierà la raccolta firma delle tre petizioni popolari da inoltrare al nuovo Parlamento al fine di modificare il T.U. Ambiente D.Lgs. 152/2006 e alla Legge 549 del 28/12/1995.

La scelta del comune di Montagano non é casuale! Infatti, pur avendo attivato da anni, con ottimi risultati, la raccolta differenziata, i residenti sono da tempo ‘penalizzati’ dai rifiuti del capoluogo (pari a 1/3 di quelli prodotti in regione) ‘smaltiti’ nell’impianto sito in località Colle Santo Ianni.

Finalità della raccolta firme:

1. introdurre norme per colmare, finalmente, il vuoto normativo nazionale sull'”inquinamento olfattivo”, nocivo e molto diffuso, causato da discariche, impianti trattamento rifiuti, ecc., (art. 268 – 269 – 271 -279 e nuovo Allegato XI parte V del T.U. 152/2006);

2. abrogare l’articolo 35 del D.L. 133/2014 (Sblocca Italia), revocare i certificati verdi quale sistema di incentivazione all’incenerimento dei rifiuti; introdurre la “WASTE TAX”(tassa sui rifiuti) e modificare la Eco-tassa regionale per la tassazione degli impianti di incenerimento (art. 3 della Legge 549 del 28/12/1995);

3. ripristinare la copertura integrale della raccolta degli imballaggi a carico dei produttori del CO.NA.I. (Consorzio Nazionale Imballaggi) per finanziare le attività di raccolta, riciclaggio e recupero delle varie frazioni dei rifiuti differenziati (art. 224 del T.U. 152/2006).

Maurizio Galuppo, il Gruppo consiliare “In Armonia” (costituito dai Consiglieri: Tullo, Galuppo e Tomasso), unitamente al ‘Comitato intercomunale per la salvaguardia dell’ambiente e della salute’, sosterranno e incoraggeranno la raccolta firme, che si protrarrà fino a marzo.

A Montagano sarà presente il tesoriere del ‘Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare.