“L’Amministrazione Comunale di Montagano comunica che sabato 26 novembre, alle ore 11:00, presso l’Hotel San Giorgio di Campobasso, si terrà una conferenza stampa per la presentazione di prodotti “lycoceutici”, realizzati da un’impresa locale, che utilizzano il licopene contenuto nelle scorze del pomodoro di Montagano, sostanza caratterizzata da eccellenti proprietà organolettiche e nutrizionali.

Nell’occasione, dunque, la ditta “Sogramed” di Montagano illustrerà il brevetto riguardante la realizzazione di prodotti “lycoceutici” mediante l’utilizzo del licopene contenuto nelle scorze del pomodoro di Montagano, fornite dalla ditta “Primo Sole” di Montagano.

Il lancio di questi nuovi prodotti rappresenta un ulteriore paso in avanti nel percorso politico e amministrativo avviato per la promozione e la valorizzazione, in tutte le sue forme e lungo tutta la filiera, del pomodoro di Montagano, prodotto De.Co.”.