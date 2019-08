A Montagano, domenica 25 agosto, alle ore 18.30, presso il Polo Museale sito in Località Santa Maria di Faifoli, si presenterà la quarta edizione del concorso letterario nazionale “Faifoli-Montagano”, dal titolo “I sogni interrotti”.

L’organizzazione è a cura del Comune di Montagano, in collaborazione con i Borghi della Lettura e il patrocinio della Fondazione Molise Cultura. Il termine ultimo per la presentazione o la spedizione degli elaborati, in forma di racconto breve, è il 31 ottobre 2019.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando e il modulo di iscrizione al concorso bisogna accedere al sito www. comune.montagano.cb.it.