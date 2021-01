“Dopo giorni di sofferenza nel silenzio di un ospedale ci ha lasciato padre Luigi Iannitto con i suoi 100 anni. Padre Luigi Iannitto era nato a Montagano il 05 gennaio 1921, dopo cinque anni di probandato entrò al Noviziato in Assisi nel 1938 e dopo le varie “professioni” e gli studi ha continuato la sua preparazione a Roma fino al 1949.

È stato rettore dei Probandi, Maestro dei Novizi, Rettore dei Chierici e insegnante nel liceo e teologia, Parroco all’Aquila (1966-1973), segretario ed economo provinciale per un triennio, CustosCustodum con partecipazione al Capitolo Generale del 1969.

Nel 1973 è arrivato in Turchia dove è stato parroco per 25 anni. Ha favorito la creazione di gruppi per una seria formazione cristiana (Focolarini, Neocatecumeni, gruppi di varie attività) e degli incontri con l’islam.

Per incontrare i musulmani si è impegnato nello studio della lingua turca. Per una pastorale incarnata nella terra turca ha lavorato con tanto cuore per delle pubblicazioni nella lingua locale (primo messale festivo, libri di catechismo per bambini e per adulti, traduzione dei libri Deutercanonici per completare la bibbia protestante (l’unica a disposizione), la rivista mensile SentAntuanDostu, circa 40 pubblicazioni catechetiche, patristiche e agiografiche, breviario in turco, etc.).

Infaticabile operaio nella vigna del Signore, ha svolto una instancabile missione di evangelizzazione che potesse portare all’incontro con l’Amore di Dio e a sperimentare concretamente la potenza di quella fede salvifica che converte, trasforma i cuori e diventa slancio di Annuncio e Testimonianza.

Ringraziamo il Signore per questo grande dono che ci ha fatto nella persona di padre Luigi Iannitto. L’Amministrazione Comunale e la comunità tutta si uniscono nel ricordo di questo straordinario montaganese”.