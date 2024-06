di Redazione

“Per motivi di carattere personale mi sono dimesso dalla carica di sindaco”, questo l’annuncio del primo cittadino di Montagano Giuseppe Tullo, dopo l’ultima riunione in Comune per la composizione della giunta. Al centro della discussione c’era il caso dell’assessore con meno voti. Fuori dall’esecutivo, il vicesindaco uscente Nicola Tomasso primo degli eletti nella recente tornata elettorale, al suo posto, scelto come assessore il quarto degli eletti. Lo stesso Nicola Tomasso in una nota sul proprio profilo fb, ha dichiarato in proposito: “benissimo la vicesindaca ma inaccettabile l’altra nomina senza criterio. Forse il posto in Giunta per lui era già sicuro?” Il primo degli eletti (146 voti n.d.r.), quindi, non era compreso nella proposta di giunta comunale portata all’attenzione del gruppo di maggioranza. I posti nell’esecutivo sarebbero stati assegnati alla seconda degli eletti (attuale vicesindaco) e, addirittura, al quarto in ordine di voti, senza alcun criterio politico comunicato ai consiglieri e ai cittadini. La domanda che in tanti si sono posti è se, qualsiasi fosse stato il risultato dei concorrenti, il posto in giunta per qualcuno era già confezionato. Tale interrogativo porta a pensare che la fase di dibattito politico nel paese nei mesi precedenti il voto sia stata pesantemente viziata dall’omissione di questo inciucio, così da non permettere scelte libere e consapevoli ai tanti giovani e meno giovani che hanno deciso di metterci la faccia per il bene di Montagno. Nonostante queste osservazioni che qualsiasi cittadino di buon senso farebbe, il primo eletto Nicola Tomasso – come si evince dalle comunicazioni della sua pagina fb – ha voluto comunque stemperare gli animi garantendo il suo appoggio al gruppo di maggioranza anzi, ha perfino rifiutato ogni tipo di delega. ” Le dimissioni del Sindaco, probabilmente, si spiegano soltanto per reali ragioni personali, che nulla hanno a che vedere col garbuglio politico da egli stesso creato” – chiosa il Consigliere Nicola Tomasso.