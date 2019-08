A causa delle avverse condizioni climatiche di ieri, le visite guidate previste per oggi, sabato 24 agosto, alle ore 10,00 e alle ore 12,00 vengono rinviate a data da destinarsi. Restano invece confermati, come da locandina allegata, la tavola rotonda delle ore 18,00 e la sagra prevista per le ore 20,30 che si terrà presso i locali del “Belvedere” siti a Montagano in Via Roma.