di T.A.

IL MATCH, SENZ’ALTRO DA TRIPLA, SI SVOLGERA’ DOMENICA 4 FEBBRAIO (H 15.00) IN AGNONE

Attesa vivissima, tanto a Venafro che a Pietramelara – le sedi dei due centri in lizza – per la finalissima di Coppa Italia Molise 2024 Venafro/A. Casertano in programma domenica 4 febbraio (h 15.00) sul neutro di Agnone. Nella circostanza il campionato di eccellenza molisana si fermerà e gli occhi di tutti saranno puntati su Agnone per conoscere la “Regina di Coppa Molise” del 2024. A contendersi il trofeo, come appena scritto, saranno Venafro ed Alto Casertano, team che anche nel campionato di eccellenza stanno facendo bene. I casertani soprattutto, col loro secondo posto in classifica a quota 49 con un solo punto in meno rispetto all’attuale capofila, l’Isernia, prima con 50 punti. Subito dietro in campionato, dal che l’incertezza per la finale di Coppa, c’è il Venafro, terzo a quota 34, ossia distanziato ma appena rinforzatosi in tutti i reparti tant’è gli ultimi positivi risultati. Partita sulla carta da tripla quindi la prossima finale di Coppa Venafro/A. Casertano, anche se i favori del pronostico propendono per i casertani. Il rinnovato Venafro però ha tante “cartucce” in canna, per cui i 90’ di Agnone -gara secca- saranno tutti da giocare e da seguire praticamente in apnea ! Da Venafro intanto, ma senz’altro anche da Pietramelara, ci si sta organizzando per raggiungere in massa il centro montano dell’alto Molise, Agnone appunto, tifare per i propri colori sociali ed aiutare i rispettivi beniamini ad affermarsi e proseguire nell’importante cammino interregionale di Coppa. In effetti è tanta la rilevanza di tale competizione, rappresentando la vittoria una sorta di corsia preferenziale, di strada spianata verso la serie D ! Da questo scaturisce l’attesa che continua a “montare”sia a Venafro che a Pietramelara. Ne sono consapevoli, ovviamente, entrambe le società, e ne sono coscienti gli stessi aficionados dei due club, pronti a catapultarsi in Agnone -come preannunciano che faranno gli Ultras del Venafro- sperando nell’affermazione dei propri beniamini. Partita nella partita poi per il neo attaccante venafrano Nicola Panìco, capocannoniere dell’eccellenza molisana ed appena prelevato dal Venafro proprio dall’Alto Casertano ! L’ esperto attaccante vorrà ribadirsi nella finale di Coppa, questa volta per i colori venafrani, anche per far capire alla sua precedente società di aver sbagliato nel farlo andar via. I casertani comunque dal canto loro hanno un organico di tutto rispetto, viaggiano alla grande nel campionato di eccellenza, per cui la partita è decisamente da tripla e da non perdersi assolutamente ! Ed allora arrivederci a tutti in Agnone dal primo pomeriggio di domenica 4 febbraio per l’incertissima e senz’altro avvincente Venafro-A. Casertano, finale di Coppa Italia Molise 2024, e che vinca il migliore nella più assoluta sportività !