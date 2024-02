di T.A.

Importante riconoscimento per il mondo ecclesiastico molisano. Mons. Claudio Palumbo, 59enne nativo di Venafro ed attualmente Vescovo di Trivento, è stato appena nominato da Papa Francesco quale componente del dicastero delle cause dei santi. Col molisano compongono l’importante dicastero numerosi cardinali e vescovi. La nomina di Mons. Palumbo scaturita dal suo impegno per i testi sacri. Il dicastero cui appartiene il molisano si occuperà dei processi di santificazione, vagliando nei dettagli le cause dei santi in oggetto.