di n.p.

L’arcivescovo di Campobasso ha comunicato che Papa Francesco ha accettato le sue dimissioni, presentate per raggiunti limiti di età, e che la cattedrale del capoluogo, chiusa dal 2018, riaprirà a dicembre. Questo significa che Mons. Giancarlo Bregantini molto presto non sarà più il Vescovo dell’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano dato che lo stesso alto prelato, ha compiuto 75 anni. Nel Molise ha ricoperto il suo ruolo per 15 anni, dopo il suo fortissimo impegno contro la criminalita’ mafiosa nel ruolo pastorale di Vescovo di Locri ‘, coniugando fede, preghiera e impegno concreto per il lavoro, la giustizia, il perdono, denunziando fermamente i poteri occulti e le ingiustizie, ma tendendo la mano a chi voleva rientrare onestamente nella societa’. Con i giovani, soprattutto, ha mentenuto e mantiene un rapporto molto forte, e sicuramente il Molise dovrà fare tesoro di ciò che ha fatto per questo territorio. Resterà in carica fino a dicembre, quando – secondo le sue stesse dichiarazioni – sarà riaperta al pubblico la Cattedrale di Campobasso, chiusa dal 2018. I lavori stanno terminando e l’auspicio è di far coincidere la data della riapertura con la celebrazione dell’Immacolata Concezione (8 dicembre). In tale occasione sarà presentato il nuovo Vescovo, che sarà nominato nelle prossime settimane e che gli subentrerà.