Un servizio, in via sperimentale, per conoscere in tempo reale lo stato di affollamento dei Pronto soccorso del Molise: è una delle novità annunciate dal presidente della Regione Donato Toma e dal direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem) Gennaro Sosto nel nuovo Piano di comunicazione.

Il Videosoccorso è “un modo per migliorare il grado di umanizzazione delle strutture ospedaliere regionali”. Sul nuovo sito web Asrem ci sarà un collegamento diretto al sistema informativo dei Ps ‘agganciato’ ai monitor installati nelle sale d’attesa dove sarà possibile visualizzare, sempre distinti da codice colore, numero di pazienti in visita, pazienti in arrivo dal 118, pazienti in attesa di visita, tempo massimo di attesa di visita attuale per i codici verdi e bianchi, stima dei tempi d’attesa previsti per i nuovi accessi con codici verde e bianco.

Un servizio che consente anche a operatori sanitari e medici di Medicina generale (Mmg) di individuare le strutture più vicine e meno affollate. A riportare la notizia è l’Ansa.