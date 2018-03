Una bottiglia contenente liquido incendiario è stata lanciata contro la sede dello Iacp in via Montegrappa a Campobasso. A dare l’allarme è stata l’addetta alle pulizie dell’ufficio. Sul posto sono giunti Polizia, la scientifica e i Vigili del Fuoco. Non è da escludere il gesto intimidatorio, ma saranno le indagini in corso a fare chiarezza sull’accaduto. Gli investigatori nelle prossime ore visioneranno i filmanti di una telecamera di sorveglianza posizionata all’interno dell’edificio.