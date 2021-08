RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Ci arrivano segnalazioni da turisti che vogliono visitare le bellezze della nostra regione ma sono impossibilitati ad accedere ai siti archeologici. Nasce così spontanea la domanda all’assessore al ramo della Giunta regionale guidata da Donato Toma, Vincenzo Cotugno, a cui indirizziamo il messaggio pervenuto.

“Turisti in Molise. Una conversazione tra le guide e la doccia fredda: attenzione, non andate a visitare l’abbazia di Castel San Vincenzo perché è chiusa per mancanza di personale. Domanda: ma i soldi stanziati per il turismo dove sono andati a finire?”.

