La 18° edizione di MoliseCinema a Casacalenda dal 4 al 9 agosto 2020. Il Festival MoliseCinema sbarca in Europa e partecipa in questi giorni in Francia alla 42° edizione del Festival internazionale di Clermont-Ferrand (31 gennaio – 8 febbraio 2020), il più importante al mondo per i cortometraggi.

MoliseCinema rappresenta infatti l’Italia, e il Molise, con la partecipazione all’ Italian Festival Corner. Si tratta dello spazio espositivo italiano che è gestito dal Festival di Casacalenda insieme ad altri 5 Festival italiani di altrettante 5 regioni: SediciCorto di Forlì (Emilia Romagna); Shorts International Film Festival di Trieste (Friuli Venezia-Giulia), Visioni Corte di Gaeta (Lazio) e Corto Dorico di Ancona (Marche).

L’evento di Clermont Ferrand, che è affollatissimo dal pubblico e dagli addetti ai lavori, diventa così l’occasione per far conoscere sempre di più il Festival, visionare le opere per la selezione della prossima edizione, attivare contatti e scambi con gli operatori internazionali del settore, e promuovere attraverso il cinema il territorio molisano.

Nella giornata del 4 febbraio MoliseCinema è stato presentato in un incontro pubblico, unico tra i Festival italiani, alla platea degli operatori presenti, insieme ad altri grandi festival internazionali come quelli di Toronto, Vienna e San Paolo.

Nella giornata del 6 febbraio si svolgerà inoltre l’evento italiano, a cui MoliseCinema partecipa da protagonista insieme a uno degli sponsor del Festival, la cooperativa Biosapori, che offrirà agli ospiti i suoi prodotti enogastronomici molisani di qualità.

Per MoliseCinema sono presenti a Clermont Ferrand Paola Talevi e Luisa Castaldi. Si tratta del primo evento dell’anno di promozione del Festival al di fuori dei confini regionali. Seguiranno nei prossimi mesi altre attività e partecipazioni di MoliseCinema a Festival e manifestazioni in Italia e all’estero.

La 18° edizione di MoliseCinema Film Festival si svolgerà a Casacalenda dal 4 al 9 agosto 2020. Dal 10 al 24 agosto si svolgerà poi la sezione itinerante in altri comuni molisani.