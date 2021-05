di Giovanni Minicozzi

Da lunedì 31 maggio il Molise diventa zona bianca anche se bisogna rispettare tutte le regole imposte dal governo, ovvero distanziamento, mascherina, igiene della persona e, soprattutto, delle mani.

In giro c’è già chi parla di “modello Molise” virtuoso grazie al quale la guerra contro il Covid sarebbe stata vinta.

No è così e spiego il perché:

1. La guerra non è stata vinta e guai a pensarlo o ad abbassare la guardia;

2. Non esiste alcun “modello Molise” o meglio esiste in negativo per non parlare di modello della vergogna.

Ricordo a me stesso le tante, troppe, inadempienze registrate nel corso della pandemia, inadempienze che spesso hanno cancellato il diritto dei molisani a curarsi.

Mancanza di posti letto in terapia intensiva, mancanza di personale, mancanza di un Covid Hospital, percorsi misti nei tre ospedali pubblici di Campobasso, Isernia e Termoli che hanno causato contagi a persone ricoverate con tampone negativo poi decedute, mancanza dei campanelli di emergenza nel reparto di malattie infettive, impianto fatiscente ed inadeguato per la distribuzione dell’ossigeno al Cardarelli, mancanza della terapia intensiva per pazienti no Covid nell’unico Hub regionale e chi più ne ha più ne metta.

Che dire poi della vergognosa installazione di container in prossimità degli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli, tendopoli fino ad ora mai utilizzate per fronteggiare la pandemia.

Stendiamo un velo pietoso anche sull’ispedale da campo realizzato in fretta e furia davanti al S.Timoteo rimasto desolatamente vuoto ma, come da prassi, inaugurato in pompa magna da Toma e Florenzano.

Con dolore immenso non possiamo non ricordare, infine, i 490 morti per Covid alcuni dei quali forse potevano essere salvati dall’infausto destino.

Ai troppi defunti e ai loro familiari gli dobbiamo rispetto e giustizia anche per evitare che i responsabili del disastro restino impuniti con la conseguenza di continuare a gestire il sistema sanitario regionale in maniera inappropriata.

Dunque non esiste alcun “modello Molise” di cui vantarsi, semmai esiste il modello della vergogna per come è stata gestita l’emergenza sanitaria in questa regione.