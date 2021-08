di Vincenzo Iacovino

Il Commissario Angelo Giustini è stato fatto fuori dal governo di centrosinistradestra nel silenzio del consiglio regionale e della politica nostrana! La vera piaga del Molise.

Se Giustini avrà delle responsabilità lo diranno le sentenze, ma allo stato sta subendo un capo di imputazione provvisorio che si basa su uno scritto del DG dott Urbani che non ha neppure valore di verbale e pertanto non fa fede fino a querela di falso. Basta contestarlo!

Tanto è vero che formalmente interpellato dal sottoscritto, per un accesso agli atti, il dott. urbani ha dovuto affermare formalmente l’inesistenza dei verbali di accertamento ispettivo.

Ma quindi gli Audit a chi li hanno fatti, chi è stato sentito, chi ha reso dichiarazioni e su cosa?

Ma mi chiedo come mai alla procura non è venuto lo stesso dubbio che è venuto a me leggendo semplicemente tale scritto.

E come ha potuto la procura formulare un capo di imputazione, seppur provvisorio, su uno scritto che non ha alcun valore legale e che di fatto evidenzia solo mancanze di carattere gestionali imputabili casomai al DG e ai rispettivi dirigenti ASREM. Si evidenzia, infatti, che il DG ASREM, guarda caso, subito dopo l’intervento della procura ha fatto una delibera di delega di funzioni ai vari dirigenti. Al fine, evidente, di scaricare le sue responsabilità (caso mai future)! Il DG ASREM ha persino avviato procedimenti discilinari su tali erronei presupposti poi puntualmente impugnati!

Inoltre su quali presupposti la procura ha definito, Larino un lazzaretto e non ha invece ritenuto di valutare la gravissima situazione del Cardarelli, il vero lazzaretto in cui c’è stato un vero e proprio disastro sanitario e umanitario.

Situazione più volte denunciate dal comitato verità e dignità vittime Covid, dai medici, dal personale non medico, dai sindacati.

Il Molise e’ l’unica regione in cui non c’è un centro Covid nonostante i 500 morti. Questo ovviamente per precise responsabilità attribuibili a soggetti ben determinati!

Se persisterà il silenzio della procura a settembre attiveremo ogni procedura per accertare la regolarità o meno di quanto sta accadendo in questo Molise!

Il Molise e’ ormai terra in cui regna silenzio e indifferenza di tutti!

Noi non molleremo mai!

Siamo certi che la verità e le responsabilità verranno fuori unitamente ai responsabili di ogni illegalità denIacovino