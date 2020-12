L’Italia è un Paese sempre più vecchio. La conferma arriva dai primi dati del censimento permanente della popolazione diffusi dall’Istat. Il presidente Blangiardo: “A fine 2020 arriveremo a 700 mila decessi, così solo nel pieno della seconda guerra mondiale”.

In Molise nel 2019 la popolazione residente era di 300.516 abitanti di cui 217.362 in provincia di Campobasso, 83.154 in quella di Isernia. Sono i dati diffusi oggi dall’Istat relativi al censimento sul 2019.

In regione la fascia di età più numerosa (47.443) è quella che va da 50 a 59 anni, 21.321 i bambini da zero a nove anni. Altro dato che emerge è quello che riguarda la popolazione con 100 anni e più: 116, di cui 78 in provincia di Campobasso, 38 in quella di Isernia. Campobasso è il comune più grande con 48.337 residenti, 33.189 a Termoli (Campobasso), 21.267 a Isernia.