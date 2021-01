Molise e Lombardia sono le regioni con il valore dell’Rt puntuale più alto (1.27). È quanto risulta dai dati del monitoraggio del Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità (Iss) al 5 gennaio 2021 e relativi alla settimana 28 dicembre 2020 – 3 gennaio 2021.

Sulla base di questi dati l’Ansa ha chiesto al presidente della Regione Molise, Donato Toma, se ritenesse opportuno un inasprimento delle misure di prevenzione e contenimento del Covid. “Già fatto – ha risposto – noi cerchiamo di agire in prospettiva e non in itinere”. In sostanza il governatore ha fatto riferimento a tre ordinanze, la 51 del 7 dicembre 2020, la 2 emessa il 5 gennaio scorso e la 3 del 6 gennaio.