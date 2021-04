Il Molise vicino alla zona bianca. Lo riporta un grafico del Sole 24 ore che riporta l’incidenza dei casi in regione su 100 mila abitanti. Il Molise è quello che più si avvicina ai 50 su 100mila che varrebbero la zona bianca. Ossia riaperture quasi di tutte le attività anche la sera come già avvenuto in Sardegna. Che proprio in queste ore da arancione è una delle quattro regioni rosse italiane.



Subito dopo anche Umbria,. Abruzzo, Veneto e Lazio potrebbero riaprire insieme al Molise perché ci sarebbero contagi in calo e più anziani vaccinati. Una notizia riportata anche dal presidente Donato Toma che la commenta: Una bella notizia riportata da “Il Sole 24 Ore”