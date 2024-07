di Redazione

Isernia accoglie il Molise Pride, la manifestazione della Comunità Lgbtq + programmata per il 13 luglio prossimo. Per la prima volta il Pride approda nel capoluogo di provincia pentro, dove proprio nel 2016 nacque Arcigay Molise. Il sindaco Piero Castrataro (centrosinistra) ha annunciato la sua partecipazione, insieme a altri esponenti della politica locale.

“Sarà un momento importante per la nostra città che, ancora una volta, ci vede dalla parte di tutti e in campo per sostenere i diritti inalienabili, ma troppo spesso calpestati”.

Il sindaco non entra nelle polemiche innescate dalle esternazioni del governatore del Molise, Roberti, ma preferisce concentrarsi sull’evento che, afferma, “ci apprestiamo a vivere e facciamolo con serenità, diversamente rischieremo di tradire il senso della stessa manifestazione”.

(fonte ANSA)