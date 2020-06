Italia, la Grande Bellezza, tra cultura, arte, storia, territorio, architettura, vista con gli occhi dei ragazzi di MoliseNoblesse e di Filitalia Chapter Bojano, guidati da Mina Cappussi si apre con la celebrazione della Capitale nella settimana della Festa della Repubblica. L’evento Cineforum Umdi Place of Ideas Covid Time in Conference Call su Skype si terrà infatti giovedì 4 giugno alle 16.20 con “To Rome With Love” di Woody Allen. In collegamento da Philadelphia, Casa Madre di Filitalia International & Foundation. Partecipa all’evento Facebook, pagina Molise Noblesse e segui la diretta streaming!

“Celebriamo la Festa della Repubblica con un tributo e un omaggio alla capitale d’Italia e con il mese di giugno dedicato al tema “Italia, la Grande Bellezza!” Così i giovani di MoliseNoblesse Movimento per la Grande Bellezza MMXX guidati da Mina Cappussi, progetto Turismo è Cultura 2020 della Regione Molise, in collaborazione con la Commissione Youth di Filitalia Chapter Bojano e il Servizio Civile Universale, che per il mese di giugno puntano tutto sulla bella Italia che esce con coraggio e rinnovata forza dalla pandemia Covid. “To Rome With Love” è il titolo del film della rassegna cinematografica di giugno al Cinefourm Umdi Place of Ideas Covid Time.

Per stare meglio è necessario lasciarsi tutto alle spalle, andare incontro alla vita in maniera propositiva: i giovani del servizio civile hanno scelto di farlo e di aiutare anche gli altri in questo, scegliendo come tema del mese dei cineforum “Italia, la Grande Bellezza”. Un viaggio attraverso la cultura, l’arte, il paesaggio naturale, la storia, l’enogastronomia, l’architettura, le menti e le eccellenze che da sempre contraddistinguono la specificità del nostro territorio e hanno fatto grande la nazione.

L’appuntamento con “To Rome With Love” al Cineforum Umdi Place of Ideas Covid Time in Conference Call è per giovedì 4 giugno alle 16.30. Il dibattito sarà in presenza per gli organizzatori e in videoconferenza su Skype per coloro che vorranno partecipare. Alle 18.20, al termine della visione del film, inizierà la discussione sui temi del capolavoro di Woody Allen, in collegamento con Philadelphia, Casa Madre di Filitalia International & Foundation. In questo momento, in cui l’emergenza Covid sembra essere stata arginata, ma non passata, concentrarsi su qualcosa di bello e positivo è di fondamentale importanza.

Dopo aver affrontato temi come il coraggio o la speranza, necessari per superare il periodo negativo appena trascorso, bisogna lanciare un messaggio di ripresa. Chi meglio della gente che abita il “luogo” può valorizzare il posto in cui si vive? Probabilmente nessuno. Ma è necessario che chi vive sul territorio abbia cognizione del valore. È fondamentale, insomma, educare alla Bellezza.

Chi meglio di noi può mostrare a tutti la maestosità della nostra Madre Patria? Ponendosi questi interrogativi, i ragazzi hanno proposto come tematica mensile “Italia, la Grande Bellezza”. I giovani di MoliseNoblesse e Filitalia hanno deciso di concentrarsi sulla magnificenza dell’Italia e su ciò che ha di meravigliosamente bello da offrire agli occhi di chi la guarda incantato. “Abbiamo scelto di lasciarci alle spalle la negatività del brutto periodo vissuto a causa della pandemia Covid con l’intento di focalizzarci su argomenti elevati. – spiega Fabiana Carbone del Movimento per la Grande Bellezza – L’orgoglio dell’appartenenza ci aiuta ad andare avanti con fiducia.

Perciò, “Grande Bellezza”. Inevitabilmente, pensando al Bel Paese evochiamo alla mente immagini magnifiche”. Il dibattito sarà condotto da Federica Napoletano e Gianclaudio Mattiaccio. Ufficio Stampa Sabina Iadarola e Pamela Cioffi, Comunicazione by Ippocrates, Social Web Franco Iadarola e Andrea De Marco. Segreteria Miriana Meffe, Italo Risi, Daniele Palmieri. Grafica Ilaria Sabbatino. Referente collegamento intercontinentale Marco Circelli.

Federica, la bellezza di Roma al pubblico straniero

“Abbiamo scelto questo film perché è ambientato a Roma, Città Eterna, la Capitale. – spiegano Federica Napoletano, presidente della Commissione Youth di Filitalia International Chapter Bojano e Gianclaudio Mattiaccio – Il regista riesce a rappresentare ogni angolo della città nel mondo migliore, portando la bellezza anche al pubblico statunitense, americano, sperando che lo abbia fatto innamorare ancora di più di questa città, e, in generale, dell’Italia”.

To Rome With Love, da Roma con amore agli italiani d’America in diretta Facebook

La magnificenza del Paese in cui viviamo ci onora ogni giorno. Obiettivo di MoliseNoblesse è far vedere attraverso le storie e le immagini presenti nei lungometraggi scelti la bellezza dell’Italia, agli italiani, che troppo spesso se ne dimenticano, e agli ospiti d’oltreoceano, entusiasti dell’iniziativa. Il Cineforum Umdi Place of Ideas Covid Time in Conference Call su Skype torna giovedì 4 giugno alle ore 16.30 con uno dei capolavori di Woody Allen “To Rome With Love”. Per aderire all’iniziativa è necessario visionare l’evento su Facebook, pagina Molise Noblesse, e partecipare. Novità di questa settimana sarà la diretta Facebook del dibattito, sulla stessa pagina, per consentire la visione dell’evento anche a chi non può partecipare direttamente.

MoliseNoblesse, valorizziamo l’Italia!

Dopo aver regolarmente ripreso tutte le attività, andate in pausa in seguito all’emergenza Coronavirus, Molise Noblesse si dedica nella valorizzazione dell’Italia. Le conferenze con gli Italiani nel mondo, in particolare con gli Stati Uniti, grazie a Filitalia, fondata dal dr. Nestico, saranno presenti nel corso di quest’anno lavorativo e saranno numerose.

Cos’è MoliseNoblesse

“Molise Noblesse – spiega Mina Cappussi, direttore del quotidiano internazionale UMDI Un Mondo d’Italiani e Ceo dell’iniziativa – non è solo il titolo di un progetto, è piuttosto una filosofia di vita, è un principio, una linea di pensiero, una condotta. Un credo, una bandiera, una medaglia apposta sul petto di chi torna ad inorgoglirsi della terra dei Padri Sanniti. Perché Molise Noblesse è diventato oggi un “modo di essere”, un brand, un logo, un marchio, un sito, un riferimento su centinaia di eventi e di appuntamenti organizzati da Centro Studi Agorà UMDI. Per scalfire il rumore suscitato dal ritornello “Il Molise non esiste” bisognava fare altrettanto, e forse ancora più “rumore”. E noi l’abbiamo fatto, contando sulla forza e la buona volontà dei giovani molisani, intercettando le speranze e i sogni di chi non vorrebbe mai lasciare questa terra, e parallelamente toccando con mano la disperazione di chi è consapevole della mancanza di opportunità per poter restare. Noi abbiamo seminato e andremo avanti senza tentennamenti, ora sta alle istituzioni scegliere se proseguire su questa strada!”

