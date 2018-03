Nel corso della giornata di ieri (domenica), un fronte perturbato atlantico in seno ad una circolazione di bassa pressione si è mosso da ovest verso est. Il vasto corpo nuvoloso, gradualmente, ha interessato anche la nostra regione ad iniziare dai settori più occidentali (venafrano, mainarde e Volturno) per poi estendersi sul Molise centrale e parzialmente su quello orientale.

A livello di precipitazioni si segnalano accumuli più abbondanti in provincia di Isernia e sulle aree del Matese dove, tuttavia, a causa dei venti sciroccali lo zero termico salito oltre i 2800 metri dando a luogo a fenomenologia esclusivamente piovosa. A livello termico da segnalare, infine, valori diurni fino a 18-20 gradi registrati lungo le aree costiere e 15-17 gradi nelle zone interne collinari.

La nuova settimana si caratterizzerà ancora per instabilità estesa e soprattutto per un calo della temperatura che si riporterà entro 72-96 ore, su valori in media con quelli del periodo. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Dettaglio meteo per le prossime 72 ore

Lunedì: al mattino cielo irregolarmente nuvoloso sul Molise centro-occidentale con alternanza di piovaschi e periodi asciutti. Sul Molise orientale cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio insistono le precipitazioni seppur a tratti in particolare sulle aree del Volturno e del Matese. Dalla sera tempo in miglioramento con cessazione dei fenomeni su tutta la regione. Ventilazione da sud-ovest nelle zone interne, da sud lungo i litorali. Temperatura in diminuzione.

Martedì: prima parte della giornata con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Residui addensamenti nelle aree di confine tra venafrano e provincia di Caserta con precipitazioni sparse sepur deboli. Nel pomeriggio poco nuvoloso. Ventilazione debole o moderata da sud-ovest sia nelle zone interne che lungo la costa. Temperatura in diminuzione.

Mercoledì: giornata con prevalenza di cielo poco o parzialmente nuvoloso con schiarite soleggiate. Ventilazione debole da sud-ovest all’interno, debole da ovest sulla costa. Temperatura in lieve diminuzione con valori quasi in media con quelli del periodo.