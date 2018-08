Molise maglia nera d’Italia in materia di turismo: nel 2017 gli arrivi (cioè il numero di clienti ospitati negli esercizi ricettivi) sono stati 131.050 e le presenze (le notti trascorse) sono state 435.457. Sono stranieri il 9,7% dei turisti, la permanenza media è di 3,3 giorni. Il tasso di turisticità della regione è 1,4 (6,9 in Italia), dato che colloca il Molise, anche in questo caso, all’ultimo posto della graduatoria nazionale.

I dati sono contenuti nello studio “Trend del turismo e l’artigianato interessato dalla domanda turistica” di Confartigianato. Nel periodo 2015-2017 la media di presenze è stata mezzo milione: con una flessione del 22% – unico dato negativo in Italia insieme a quello dell’Abruzzo – il Molise si classifica, anche in base a questo parametro, al 21/o posto della graduatoria italiana. Nel primo trimestre 2018 le imprese artigiane dei settori interessati dalla domanda turistica erano 1.047 (15,9% del totale delle attività artigiane), -1,1% rispetto allo stesso periodo 2017.