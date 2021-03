E’ stato il presidente Donato Toma a chiedere per il Molise la “zona rossa”. Una regione con una sanità regionale, commissariata dal 2007 e che ancora oggi non è in grado di rientrare dal deficit. Oltre a presentare gravissime carenze strutturali e di personale sanitario negli ospedali, deve fare i conti un numero elevato di vittime (378) per Covid.

Sulla questione è intervenuto con una nota il segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore che afferma:

“L’atto di opposizione più importante che si può fare oggi in Molise e in Italia consiste nella denuncia forte e decisa contro la tirannide sanitaria che tende a portare i pazienti Covid in terapia intensiva per poi vederli morire. Come si può nascondere poi che il tira e molla dei colori stia portando l’Italia in una situazione di stress e sofferenza mai vista prima? Saremo l’unica opposizione alla dittatura sanitaria e alla corruzione che ne deriva“.