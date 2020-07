“In relazione al provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa e senza preavviso, comminato dal CdA della Molise Dati spa nei confronti dell’Ing. Giovanni D’Uva, già dirigente amministrativo della società in house della Regione Molise, si comunica che l’ing. D’Uva ci ha conferito mandato per impugnare il predetto licenziamento e tutelarlo in ogni sede” – così gli avvocati Massimo Romano e Roberto Di Iorio.

“Riservando ogni necessario approfondimento, dagli atti del procedimento disciplinare emerge con assoluta chiarezza la nullità del licenziamento, siccome posto in essere per conclamate finalità ritorsive e discriminatorie ai danni del nostro assistito, in assenza di giusta causa e/o di giustificato motivo, per ragioni che saranno oggetto di ricorso giurisdizionale innanzi al Giudice del Lavoro.

Peraltro, ci si riserva sin da ora di valutare la sussistenza dei presupposti per portare i suddetti fatti all’attenzione della competente Procura della Repubblica, per gli eventuali profili di rilevanza penale, nonché della Procura della Corte dei Conti per quelli di natura erariale.

Trattandosi di società in house, a capitale interamente pubblico regionale, deputata istituzionalmente alla gestione del sistema informatico regionale e dunque del patrimonio di dati sensibili di cittadini, imprese e istituzioni molisane, è del tutto evidente che la vicenda coinvolga implicazioni di pubblico interesse meritevoli di essere doverosamente approfondite, anche in ordine al ruolo svolto nella vicenda da soggetti portatori di interessi privati opposti a quelli della società”.