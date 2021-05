di Giovanni Minicozzi

È passata sotto silenzio la stravagante posizione della Regione nei confronti della società in house Molise Dati, posizione espressa dal consigliere delegato Andrea Di Lucente nel corso del recente dibattito relativo all’approvazione della legge di stabilità.

Toni duri e aggettivi forti quelli utilizzati dall’esponente politico dei popolari per il Molise che ha puntato il dito sulla inefficienza della società di proprietà esclusiva della Regione.

“Molise Dati è un carrozzone composto da personale inadeguato con un solo ingegnere informatico nel suo organico e deve essere messa in liquidazione” ha dichiarato Di Lucente in aula.

Dunque dalle sue parole si deduce la chiara volontà della maggioranza di cancellare la società dall’elenco delle partecipate.

Molise Dati era nata per assolvere a un ruolo strategico sulla gestione dei flussi informatici e per modernizzare la macchina amministrativa dell’ente ma nel corso degli anni è stata, di fatto, svuotata delle sue competenze assegnate a imprese private senza alcuna gara di evidenza pubblica.

Negli ultimi cinque anni la Corte dei conti ha sottolineato ripetutamente tale anomalia invitando la Regione ad utilizzare i servizi della Molise Dati anzicché ricorrere ad appalti esterni.

A dire il vero nella relazione dell’ultima parifica del bilancio i magistrati contabili hanno scritto che alle condizioni attuali sarebbe opportuno eliminare la società in house.

Tale ipotesi si può leggere in tanti modi e non ultimo anche come una sorta di provocazione per invitare la proprietà pubblica a rilanciare l’azienda.

A mio parere l’eventuale scioglimento di Molise Dati sarebbe inaccettabile non fosse altro che per le delicate funzioni sulla gestione dei dati, anche sensibili, che essa ha svolto in passato perché da qualche tempo sono per lo più le società private, in particolare PA Digitale Adriatica, Engegnering e Telecom, a gestire i flussi informatici della Regione.

Per altro negli ultimi anni le risorse umane della Molise Dati non sono state incrementate con nuove assunzioni e nuove figure professionali, anzi nel 2017 furono mandati a casa una quindicina di giovani ingegneri informatici dopo un periodo di precarietà svolto alle dipendenze della società.

Il “carrozzone inutile” potrebbe diventare una Ferrari se la maggioranza che governa la Regione si rendesse conto del ruolo strategico che potrebbe assolvere una Molise Dati potenziata e modernizzata.

Intanto però è da registrare la dura presa di posizione – che allego – del Presidente della società Giuseppe Tondi, dei componenti del Cda, dei quadri, dei dirigenti e della RSA Cgil contro le pesanti esternazioni di Andrea Di Lucente, posizione che lascia presagire il ricorso alla magistratura con conseguente, inevitabile e imbarazzante braccio di ferro giudiziario tra la Molise Dati e il suo unico socio.