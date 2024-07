di Redazione

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha firmato l’Ordinanza numero 1 del 16 luglio 2024, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili, in condizioni di esposizione prolungata al sole nel territorio della regione Molise”. L’Ordinanza è stata emanata tenuto conto dei Bollettini relativi alle ondate di calore, pubblicati sul sito del Ministero della Salute, che prevedono per il territorio molisano il rischio di allerta 3 – “Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi”, e ritenuto, pertanto, nell’esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuiti al Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, di dover emanare un provvedimento finalizzato a ridurre i rischi per la salute derivanti dalla prolungata esposizione al sole, in particolare, dei lavoratori operanti, in tutte le aree e le zone del territorio molisano, nei cantieri edili e nel settore agricolo e florovivaistico, allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi. “L’innalzamento delle temperature, tipico della presente stagione, renderà rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno e l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali”, si legge nell’Ordinanza del Presidente Francesco Roberti. L’Ordinanza numero 1 del 16 luglio 2024 del Presidente della Giunta Regionale del Molise prevede che: “A decorrere dalla data odierna e fino al 31 agosto 2024, al verificarsi delle condizioni espresse nei soli giorni in cui la “mappa del rischio”, resa disponibile dall’INAIL e pubblicata alla pagina web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO” (temperatura all’ombra superiore a 30° e umidità relativa superiore al 70%), è vietato il lavoro in situazioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12,30 alle ore 16, sull’intero territorio della regione Molise nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili e di lavori usuranti in genere. La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato”.