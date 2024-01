di Redazione

Il Molise, una regione spesso dimenticata nelle cronache nazionali, nasconde al suo interno veri e propri gioielli naturali e paesaggistici. La magia ha inizio quando i primi fiocchi di neve iniziano a cadere, trasformando le montagne e i piccoli borghi in scenari da sogno. A Capracotta, un paesino adagiato a oltre 900 metri d’altitudine, la neve ha disegnato paesaggi da cartolina, avvolgendo ogni strada e ogni tetto con un manto bianco e soffice. La neve non è solo una gioia per gli occhi, ma porta con sé anche una ventata di ottimismo per gli operatori turistici della zona. Dopo un periodo natalizio trascorso nell’attesa, finalmente i tracciati per lo sci di fondo sono diventati praticabili, e gli impianti di risalita si preparano a riaprire. È un momento di rinnovato entusiasmo per il turismo montano in Molise, un settore che rappresenta un’importante fonte di reddito per queste comunità. La magia della neve ha il potere di trasformare completamente il paesaggio, creando atmosfere uniche e indimenticabili. A Capracotta, il freddo pungente e i 20 cm di neve fresca hanno creato un’atmosfera di serena quiete, interrotta solo dallo scricchiolio dei passi e dal soffice cadere dei fiocchi. Il sindaco, Candido Paglione, ha descritto con orgoglio la trasformazione del suo paese, un piccolo angolo di paradiso che sembra uscito da una storia narrata attorno al fuoco. La pagina Facebook Letteratura Capracottese ha pubblicato sui social alcuni scatti del paese innevato che lo mostrano in tutta la sua bellezza. Queste sono alcune delle più belle. Questo paesaggio invernale non è solo una meraviglia da ammirare, ma anche un richiamo per gli appassionati di sport invernali. È il momento in cui la natura e lo sport si incontrano, offrendo esperienze uniche a chi sceglie di trascorrere il proprio tempo libero immerso nella natura. l ritorno della neve è una benedizione per gli operatori turistici del Molise. Le strutture ricettive, i ristoranti e i negozi locali si potranno così animare, pronti come sono ad accogliere gli ospiti con il calore che caratterizza questi luoghi. I turisti e gli sportivi potranno anche gustare le prelibatezze gastronomiche che Capracotto ha da offrire, come il tipico Pecorino locale. n un mondo sempre più frenetico, luoghi come Capracotta offrono un’esperienza di ritorno alle origini, un’immersione in una natura incontaminata che riscopre il ritmo lento delle stagioni. Queste comunità montane incarnano la resilienza e la capacità di adattarsi, valorizzando le proprie risorse naturali e paesaggistiche per creare un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.