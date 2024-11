In Molise, cresce l’allarme per l’aumento delle insolvenze. Sempre più imprese locali vengono inserite nella “black list” dei cattivi pagatori, riflettendo difficoltà economiche diffuse nella regione. Questo fenomeno sta colpendo settori strategici, con ripercussioni su fornitori e creditori, e compromette la fiducia nell’intero sistema economico locale. Gli esperti sottolineano l’urgenza di interventi mirati per sostenere le attività imprenditoriali, incentivare il credito e tutelare il tessuto produttivo regionale, già fragile di fronte a crisi nazionali e internazionali.

In Molise, si registra un aumento delle segnalazioni di insolvenza da parte degli intermediari finanziari alla Centrale rischi della Banca d’Italia. La crisi economica colpisce artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. Al 30 giugno 2024, le imprese segnalate erano 669, con un incremento del 4,2% rispetto al 2023. A Isernia, l’aumento è stato del 9,3%, mentre a Campobasso del 2,2%. Le aziende inserite nella black list affrontano gravi difficoltà finanziarie, aggravate dalla riduzione del credito e dal rischio usura, richiedendo interventi urgenti di supporto economico.