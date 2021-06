di Luigi Venditti

Da una dozzina di giorni è stata installata nel Comune di Bonefro una postazione di ricarica per mezzi elettrici ecosostenibili che si aggiunge alle due già presenti stazioni di ricarica di auto elettrice presenti nel paese, tutto ciò a beneficio dei cittadini bonefrani e dei visitatori e turisti che potranno quindi usufruire anche di mezzi elettrici come biciclette e mezzi elettrici autolivelleanti noti anche come segway. Un enorme benefico quindi quello messo in campo dall’amministrazione comunale per chiunque avesse voglia di “green”. A breve sarà possibile noleggiare i mezzi 5 bici elettriche e 5 segwey dopo che come già deciso dagli amministratori sarà individuato un gestore dell’impianto costato all’incirca 40..000 la cui realizzazione e stata possibile tramite un finanziamento ministeriale.