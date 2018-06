Filippo Poleggi, Presidente del Forum TPL Molise, scrive una lettera aperta al Presidente della Regione Molise Donato Toma.

“Egr. Presidente,

colgo innanzitutto l’occasione per augurare a Lei e al Suo Governo regionale buon lavoro a nome di tutto il Forum. Abbiamo preso atto compiacendoci delle dichiarazioni Sue e dell’Assessore Vincenzo NIRO sugli obiettivi in merito alla mobilità regionale. Con piacere per molti motivi. Innanzitutto perché siamo in piena sintonia con gli obiettivi dichiarati che sono i nostri stessi e cui, per parte nostra, per quello che ci compete in quanto rappresentanti e tutori degli interressi dei cittadini, stiamo lavorando da molti anni e certamente non Le sarà sfuggito.

Fin dal 2012, allora del tutto isolati in un’opinione pubblica e istituzionale tutta presa dal progetto di un’autostrada sproporzionata per il Molise e quindi devastante, fuori contesto dal quadro dell’assetto e sviluppo della rete di mobilità nazionale ed europea, proponemmo obiettivi che individuavano nella rete ferroviaria molisana da riformare l’asse principale della mobilità regionale congiuntamente alla realizzazione di una strada a scorrimento veloce tra l’autostrada del sole – Isernia, Campobasso.

Ci siamo ritrovati poi in sintonia con la precedente Giunta regionale e abbiamo dato il nostro contributo non secondario al raggiungimento dei risultati ottenuti. Esprimiamo soddisfazione anche perché Lei ed il Suo governo avete scelto di operare in continuità per potenziare i progetti in campo e portarli a temine. E’ scelta che come cittadini apprezziamo molto, di responsabilità verso la collettività a fronte di tante esperienze in cui si scelto di cancellare tutto solo per distinguersi, sprecare e danneggiare gli interessi dei cittadini.

Noi riprendiamo la nostra azione nel settore, di monitoraggio e vigilanza senza posizioni pregiudiziali, di osservazione critica e di denunzia quando occorre, di partecipazione con riflessione e proposte sempre meditate e responsabili, con contributi che spesso sono stati ben utili.

In questa linea agiremo comunque ma certamente gradiremmo continuare in un rapporto con il Governo regionale di ascolto, informazione, confronto, scambio, in autonomia assoluta e partecipazione costruttiva come è sempre stato. La ringrazio per l’attenzione che vorrà darci e attendiamo una Sua risposta.

Distinti saluti”.

Filippo Poleggi

Presidente del Forum TPL del Molise