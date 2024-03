di T.A.

Consegnato in comodato d’uso gratuito dalla Taumat Srl di Atessa, il ciclomotore elettrico a tre ruote sarà utilizzato per un mese dagli impiegati del Comune.

Dal Comune di Castel Del Giudice perviene il comunicato che segue : “Un ulteriore passo verso la sostenibilità ambientale e la mobilità ecosostenibile è stato tracciato dal Comune di Castel del Giudice (IS) con la consegna sulla piazza panoramica dell’albergo diffuso Borgotufi del “Duck”, un ciclomotore elettrico a tre ruote, ideato e prodotto dalla Taumat Srl di Atessa. Il “Duck”, in prova con la formula del comodato d’uso gratuito, verrà utilizzato dai dipendenti del Comune per un mese circolando a Castel del Giudice ad emissioni zero, inaugurando la collaborazione tra l’azienda abruzzese Taumat Srl e la Regione Molise. «Abbiamo accolto con piacere l’invito della Taumat – ha sottolineato il sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile – e utilizzeremo questo mezzo per le attività comunali. Il mezzo diventa così testimonial di un progetto industriale che punta al rispetto dell’ambiente promuovendo l’economia circolare». «Questa è la strada giusta – gli ha fatto eco il consigliere del Comune di Castel del Giudice Antonio Di Salvo – per impegnare gli enti locali con azioni concrete nell’utilizzo di energie alternative ed ecosostenibili nelle quotidiane attività di servizio alla cittadinanza». «Il ciclomotore – ha spiegato il direttore commerciale di Taumat Srl Alessio Lorenzi – è ricavato dalla riconversione di uno scooter a combustione giunto a fine vita e le sue caratteristiche sono tutte improntate attraverso l’utilizzo di un motore elettrico ecologicamente all’avanguardia. Ha un’autonomia di circa 80 km con una ricarica al costo stimato di 1 euro circa».