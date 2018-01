In data odierna ho provveduto ad inoltrare nota al Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni e a depositare interrogazione urgente al Ministro del Lavoro Poletti, finalizzate ad ottenere l’impegno del Governo per individuare, tempestivamente, ulteriori stanziamenti per assicurare i pagamenti delle 13 mensilità della mobilità in deroga 2015 – 2016 ai 1744 lavoratori molisani aventi diritto.