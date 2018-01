Riceviamo e pubblichiamo

In concomitanza con la seduta del Consiglio Regionale del 16 gennaio 2018 una delegazione dei lavoratori molisani della mobilità in deroga sarà presente con striscioni, volantini e cartelloni per evidenziare che a 18 giorni dall’approvazione unanime della Delibera consiliare del 29 dicembre 2017 la vertenza ancora non si sblocca, probabilmente perché la Regione Molise non ha rispettato il deliberato e non ha posto correttamente la questione al Ministero del Lavoro, Giuliano Poletti, e alla Direzione Nazionale INPS.

Il Comitato esprime apprezzamento per la disponibilità e l’aiuto offerto dai parlamentari molisani che per iscritto, come l’In. Leva, o per le vie brevi come gli altri parlamentari stanno seguendo il problema per sbloccarlo e risolverlo. Questa mattina la Portavoce, Carolina D’Antino, ha avuto un lungo e proficuo confronto telefonico con il Direttore Generale del Ministero del Lavoro, Dott. Ugo Menziani, che si è messo a disposizione per affrontare la vicenda chiedendo tutta la documentazione necessaria, e riscontrandola per iscritto nella stessa giornata di oggi alle ore 15.46.

La Portavoce ha trasmesso tutto il materiale e poi ha chiamato nuovamente al Ministero, confermando la disponibilità ad andare a Roma con una delegazione per illustrare direttamente la problematica.

Ciò che colpisce è che dopo un voto all’unanimità del Consiglio Regionale del 29 dicembre 2017, che impegnava il Presidente Frattura e l’Assessore Veneziale a inviare i documenti e parlare con il Ministro Poletti, con l’INPS Nazionale e con il Direttore Generale, Ugo Menziani, sia stato necessario che a parlare e a trasmettere i documenti sia stata la portavoce del Comitato, come a confermare la mancata volontà della Giunta Regionale di voler affrontare seriamente la questione che tocca i diritti di 1744 lavoratori.

P/il Comitato

La Portavoce

Carolina D’Antino