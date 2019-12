Selezione

Per quanto riguarda la procedura selettiva, per titoli e servizio, questa viene espletata da ciascun Ufficio scolastico regionale a livello provinciale e il candidato può quindi presentare domanda per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali presta la propria attività lavorativa al momento della presentazione della domanda stessa. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito saranno assunti con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico.

Domanda e scadenza

La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata unicamente in modalità telematica. La scadenza per l’invio della domanda è fissata per le ore 14 del giorno 31 dicembre 2019.

ALLEGATI

Bando

Domanda