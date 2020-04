L’assessorato all’Agricoltura informa che sono stati pubblicati sul sito della Regione Molise e sul portali del Psr i bandi di conferme per misure a superficie che prevedono contratti pluriennali

Si tratta quindi del cosiddetto Biologico (misura 11) e dell’Agroclimatico ambientale (misura 10). Viene inoltre riaperta la possibilità per gli agricoltori di presentare la domanda per le indennità compensative specifiche alle aeree montane (misura 13), ricadenti in quei comuni classificati come completamente montani.

“Anche per il 2020 – commenta l’assessore Nicola Cavaliere – sono state individuate le risorse necessarie per sostenere le aziende attraverso misure importanti, soprattutto per la tutela delle nostre aeree interne. Un patrimonio sociale e culturale, oltre che economico, che va fino in fondo difeso e valorizzato e sarà pure al centro della prossima programmazione”.

“Tali risorse, – conclude Cavaliere – alla luce dell’emergenza globale che stiamo vivendo, possono aiutare l’agricoltura molisana ad affrontare con maggiore fiducia questa gravissima crisi”.

Coronavirus, la GTM Srl riconverte una linea produttiva per la fabbricazione di mascherine

La nota azienda di abbigliamento ha riconvertito una sua linea produttiva. Il progetto denominato “#nonmollaremai” prevede che i primi lotti di produzione verranno donati agli abitanti di Montenero di Bisaccia.