Claudia Mistichelli, portavoce cittadino di Fratelli d’Italia, mettere in chiaro la posizione del partito in vista delle amministrative a Campobasso.

Nelle ultime ore stiamo assistendo ad alcune azioni incoerenti con nuove adesioni alla Lega del Molise. Proprio l’altro giorno, Salvini, ha ribadito il suo preciso intento di fare guerra al business dei migranti, posizione che trova l’accordo pieno di Fratelli d’Italia.

Non entro nel merito di scelte personali di guadagno, di alcuni imprenditori campobassani e molisani, però, credo che la destra molisana debba prendere una posizione chiara e precisa, soprattutto in vista delle Amministrative, a Campobasso, del 2019.

Fratelli d’Italia non condivide scelte di chi fa l’esatto opposto di quanto dice, per cui, una eventuale partecipazione alle Amministrative, di imprenditori inseriti nel business dei migranti, non sarà in alcun modo sostenuta.